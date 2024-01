Pitti Bimbo, l'autunno inverno tutto fantasia e colodi Gioseppo Kids

A Pitti Bimbo uno degli stand più fantasiosi e colorati è quello di Gioseppo, azienda familiare entusiasta e ambiziosa che nel 1991 ha deciso di puntare tutto sulla creazione di un concetto di marchio che ancora non esisteva e che ora è presente in oltre 60 Paesi, compresa l'Australia. Tra i segreti del successo di Gioseppo vi sono i disegnatori: Silvia Vera, per la parte Gioseppo Kids, ci guida nello stand per l'autunno inverno 2024. Silvia Vera, designer di Gioseppo Kids. "Per noi di Gioseppo da sempre è molto importante il colore, la fantasia. I bimbi per noi sono sempre allegri. Cerchiamo di usare accessori, come cordoni, rametti, strass che si possono togliere", spiega Vera. "Usiamo sempre gli ornamenti, ma in modo che si possano togliere, come questo stivale con lo strass, che si può togliere e diventa liscio, anche la scarpa sportiva. Lavoriamo molto sui colori, anche metallizzati, ma sempre allegri. Si lavora dalla bimba alla bimba più grande. C'è molta fantasia: colori, tulle, scarpe invernali pelose, morbide". "La nostra idea parte dalle tendenze attuali, guardiamo sempre come i bimbi stanno cambiando, come il mondo sta cambiando e poi proviamo sempre a creare nuove proposte, ma rimanendo sempre Gioseppo, con la nostra essenza: il colore, la fantasia. Cerchiamo di essere un brand sempre divertente, rimanendo noi stessi, mantenendo -conclude Silvia Vera- l'identità nostra per cui siamo ricercati".