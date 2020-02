La Cupola del Brunelleschi compie 600 anni: concerti, spettacoli e videomapping in 3D

Concerti e spettacoli, proiezioni notturne in videomapping 3D, convegni, libri e tour virtuali: è il programma di eventi per celebrare i 600 anni della Cupola del Duomo di Firenze. Il 7 agosto 1420 ci fu la posa della prima pietra del capolavoro architettonico di Filippo Brunelleschi, ancora oggi la più grande cupola in muratura mai realizzata, visitata ogni anno da quasi un milione di persone. Ad aprire il programma predisposto dall'Opera di Santa Maria del Fiore sarà il concerto

La Cupola armonica

, il 16 aprile in Duomo, con l'esecuzione in prima assoluta del

Sognatore di cupole

per coro, voci bianche e strumenti composto da Salvatore Sciarrino. E per la prima volta dopo secoli sarà riproposta la prassi di cantare e suonare con i musicisti sistemati non solo a terra ma anche sui ballatoi che corrono lungo il perimetro delle absidi e della cupola stessa.



L'8 ottobre sarà la volta dello spettacolo teatrale

Con il cielo dentro

di Giancarlo Cauteruccio da un'opera inedita di Davide Rondoni, e il 20 novembre chiuderà le celebrazioni il dramma in musica

Oltre l'azzurro. Il sogno di Brunelleschi

, con musica di Silvia Colasanti e testo di Maria Grazia Calandrone. A settembre 2020 saranno invece realizzate proiezioni notturne in movimento su alcune delle vele della Cupola, per raccontare con elaborazioni grafiche tridimensionali gli aspetti più significativi della costruzione del monumento: le proiezioni saranno visibili dalla parte sud della città, e in particolare da piazzale Michelangelo.

