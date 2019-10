Air Canada, addio “Ladies and Gentlemen”: lo staff di bordo dirà “Everybody” per rispetto della fluidità di genere

Canada, questione gender. Un passo avanti, non senza polemiche. Se vi capiterà di viaggiare su linee Air Canada, da ora in poi, sappiate che non verrete più accolti con un “Ladies and Gentlemen” o con un “Mesdames et meisseurs”, bensì con i più neutri "Everybody” e “Tout le monde”. Insomma, alla parità delle lingue, crisma del Canada, che non si tocca e mai si toccherà, si aggiunge un altro tassello che va ad ampliare lo spettro delle forme in cui inclusione e accettazione si manifestano. Benvenuta a bordo fluidità di genere.

«Modificheremo i nostri annunci a bordo degli aerei in modo da modernizzarli e rimuovere ogni riferimento a un genere specifico» fa sapere un portavoce della compagnia, premiata anche come una delle Canada's Best Diversity Employers for 2019. Tuttavia, se in molti plaudono il gesto dell'azienda, bisogna sottolineare che il suo profilo Twitter è stato invaso da polemiche di ogni tipo. «Cambiare le regole per fare contenti lo 0,005 della popolazione. Follia», scrive un utente. «Air Canada, hai dei problemi. Il genere non è fluido. La scienza, di cui fa parte il DNA, dice che ci sono due generi. Voi matti dell'estrema sinistra siete disgustosi e state rovinando il mondo» sono altre parole indirizzate alla compagnia sul social.



@AirCanada You have issues. Gender is not fluid. Science, which DNA is, says there are TWO genders. No man can become a woman & no woman can become a man. DNA will always give them away. You far lefty loons are disgusting & are ruining this world. — Anne Harle (@anna_aosva) October 14, 2019

They were never excluded. The idea of "gender fluidity" is absurd, and then to pitch a fit about "not being included" because of something they wanted is idiotic. If a person chooses to be "gender fluid", deal with what it entails. This political correctness is sickening. — Susan Anderson (@seamfa) October 14, 2019

Air Canada a parte, non è certo la prima volta che il Paese della foglia d'acero, sempre in mezzo a varie polemiche di spirito soprattutto cattolico-conservare, si è fatto pioniere a livello mondiale per le battaglie sulla fluidità di genere. Simbolo dello spirito inclusivo canadese è stata la scelta, nel febbraio 2018, di modificare l'inno nazionale, anche questa volta allo scopo di renderlo “neutrale”. In quell'occasione, in O Canada, le parole True patriot love in all thy sons command sono diventate True patriot love in all of us command. «Un grande passo avanti per l'uguaglianza», aveva commentato il primo ministro Justin Trudeau. Il non-binary in Canada è, inoltre, protetto per legge: il codice penale tutela l'identità di genere, i crimini legati a tali motivi sono considerati come crimini d'odio e la discriminazione per motivi basati sul genere è una specifica fattispecie di reato.

