Flewid, ecco il magazine che celebra il "gender-fluid"

Flewid torna, con una seconda uscita che sarà "battezzata" ufficialmentealleal, nel museo di arte contemporanea del quartiere Testaccio. Continua, quindi, il progetto editoriale ideato e diretto dalla prima editrice transgender italiana, la creativa. Una pubblicazione semestrale che promuove la fluidità di genere, una sfida ambiziosa che si allontana dalle strutture patriarcali e dai confini sociali e culturali. Un vero e proprio magazine che indaga storie e identità diverse e anticonvenzionali, con un progetto incentrato nel mescolare moda e arte per la creazione di un linguaggio visivo alla scoperta delle diversità di genere."Vorremmo contribuire a creare una scena che non faccia solo della diversità un ghetto alla moda, ma un ritratto in evoluzione di una realtà normale e accattivante". Questi gli intenti di Flewid, derivato delle due parole "Flew" (come nel passato di 'a y') e "id", in riferimento alla teoria psicanalitica di Sigmund Freud, che vede l' "id" come l'istintivo e l'inconscio, quella parte della psiche in grado di generare desiderio.è il secondo volume che fa seguito al primo, manifesto della cultura di genere e il cui titolo è stato. "La fragile speranza della prima uscita, si tramuta così in coraggio", come spiegano la Marchionni e il direttore creativo, che nella serata del 19 dicembre accoglieranno, tra gli altri:. "Se stai cercando dei modi per evolverti, devi essere cosciente del valore di andare avanti con idee e riforme. Essere un editore in Italia è tutt'altro che facile, essere un editore transgender, devo dire, lo è ancora di più... La bellezza e la bruttezza sono criteri di giudizio legati al background personale di ciascun individuo. Questo è il motivo per cui, anche in questo numero, 'Flewid' non è conforme (e mai lo sarà). Il coraggio è la chiave che predispone l'individuo ad andare oltre la forma e che apre le porte del 'paradiso': quel luogo in cui 'nulla è bello o brutto: tutto è tanto semplice quanto è nel suo ordine funzionale'.”. Così afferma Emi Marchionni nella lettera di presentazione al nuovo volume per cui sono stati scelti storie e personaggi di prestigio, dallo stilistaintervistato da, passando perche fotografa la topmodel transgendervestita. E ancora il pragmatico artista e performer, seguito dall'attrice e icona en travestì dei giorni nostried un ritratto-intervista della sensuale campionessa paraolimpica. La storia di Luca che a soli sei anni si è reso conto che il genere biologico a cui apparteneva non rispecchiava ciò che era realmente ed oggi, all'età di dodici anni, è tra le prime modelle del magazine Flewid. Sulla quarta di copertina spiccano poi le creature androgine dell'artista, nonché molti dei protagonisti della comunità LGBTQI romana, che hanno posato per il fotografo, tra cui la storica attivista, l'organizzatrice teatrale e di eventi culturali, la drag singer, la dj producere il ballerino e coreografo. Sei copertine e ventuno capitoli per decine di volti, espressione di una cultura di genere e di una società che avanza, mescolando rapidamente i generi e le etnie, dando vita a meravigliose creature meritevoli di un progetto ambizioso e dedicato come Flewid.