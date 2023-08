Truffa in vacanza, prenotano una villa in Spagna ma quando arrivano scoprono che non esiste: «Persi più di 3mila euro»

Prenotano un villa in Spagna per le vacanze a luglio, ma al loro arrivo scoprono di essere stati truffati. La disavventura è capitata alla famiglia Bray. Papà Neil aveva prenotato quella che pensava potesse essere la villa perfetta per lui, sua moglie e i suoi figli. L'annuncio recitava: «1.800 euro per due settimane ad Alicante, nella villa presenti anche piscina, sauna, jacuzzi e tanto spazio all'aperto». Per bloccarla, racconta l'uomo, sono bastati 180 euro. Il resto, sarebbe stato saldato all'arrivo. Ma quando sono atterrati ad Alicante, si sono resi conto che si trattava di una truffa in piena regola. Ecco la vicenda.

Villa con truffa, la vicenda

Oltre ai 180 euro, una cifra tutto sommato non eccessiva, vanno messi in conto i 2.000 euro spesi per il volo e i soldi che sono stati aggiunti per prenotare una location last minute e non essere costretti a tornare a Londra.

Sposini non vedenti truffati per il viaggio di nozze, crociera mai prenotata dall'agenzia: l'odissea e il processo

Ischia, il B&B affittato non esiste: la polizia trova un nuovo hotel per i ragazzi truffati

«Ho parlato con il ragazzo che affittava la finta villa - racconta l'uomo - mi ha suggerito posti dove mangiare e bere e mi raccontava quanto era bello il tempo là fuori. Quando siamo atterrati ad Alicante, abbiamo aspettato un transfer che non è mai arrivato. A quel punto eravamo in preda al panico assoluto. Tutti i numeri che mi aveva dato erano disattivati», la sua denuncia.