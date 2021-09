Lunedì 13 Settembre 2021, 09:59

Ci sentiamo di scomodare i Led Zeppelin ricordando il capolavoro di ‘Stairway to Heaven’ per parlare di Valparaiso. In Cile, infatti, si trova una città che ha le scale più suggestive del pianeta e che ha proprio qualcosa a che fare con l’eden. Il ‘gioiello del Pacifico’ ha accolto Pablo Neruda che qui aveva la sua residenza e trovava ispirazione: un brulicare di vita che genera altra vita attraverso l’arte e l’architettura. Valparaiso è famosa per le ripidissime funicolari, le case colorate sulle collinette e le innumerevoli scale dove ogni gradino emana arte. La parte alta di ‘Valpo’ ha subito un massiccio restyling e conduce i più curiosi alla scoperta della vera anima della città: murales variopinti, graffiti eccentrici e mosaici bellissimi impreziosiscono Valparaiso e la rendono una città unica al mondo (Foto: Shutterstock – Music: “Summer” from Bensound.com)

Le scale più belle al mondo: qui ogni gradino è arte