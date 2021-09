A spasso per Rocca di Papa, il borgo dei murales tutto da scoprire

Venerdì 10 Settembre 2021, 15:36

Arroccato a 700 metri di altitudine con le sue caratteristiche casette colorate e il meraviglioso panorama che si ammira dalla sommità del paese, il borgo di Rocca di Papa è certamente la meta ideale per una passeggiata ai Castelli Romani, se amate addentrarvi in vicoli silenziosi decorati, qua e là, da murales e installazioni di street art. Un borgo affascinante, dunque, tutto da scoprire o riscoprire, ma anche un luogo che ha alle spalle secoli di storia, arte e tradizione sacra. Pensate, infatti, che i boschi che circondano Rocca di Papa, sono la location dove un tempo si snodava proprio la Via Sacra, nel VII secolo a.C., itinerario che conduceva sul Monte Cavo, al tempio di Giove Laziale.

Ogni anno qui ci si dava appuntamento per celebrare le Feriae Latinae, solennità religiose dove si svolgeva il sacrificio del Toro Bianco, in onore della divinità Iuppiter Latiaris. Questo percorso, spirituale oltre che geografico, partiva dal XII miglio della Via Appia e permetteva ai pellegrini di arrivare fino al Tempio, costeggiando il ben noto Lago di Albano. La Via Sacra, ancora oggi, permette ai visitatori di ammirare un bellissimo panorama, specialmente al tramonto. E’ consigliato arrivare alla terrazza chiamata "Occhialone", perché da qui è possibile scattare stupende foto dei laghi di Nemi e Albano.

Aggirarsi per il centro storico del borgo è un’esperienza che ci riporta ai ritmi lenti e dilatati di una vita antica e, se siete fortunati, in cielo, potreste avvistare le poiane in volo. Da non perdere la Fortezza Medievale e la Chiesa di Santa Maria Assunta. Salsicce di cinghiale, porchetta e ciambelline artigianali al vino fanno la gioia degli amanti del turismo enogastronomico.

Il borgo è particolarmente vivo dal punto di vista culturale, e per le famiglie non c’è che l’imbarazzo della scelta fra le numerose iniziative della kermesse “Vivi Rocca Di Papa”, che comprende una serie di eventi e visite guidate in Città e nel Bosco, fino al 26 settembre. Una full immersion per grandi e piccini a due passi da Roma, tra natura, trekking, arte, sport, passeggiate e perfino astronomia. Per gli amanti della ebike, per esempio, domenica 19 settembre ci sarà un’escursione della durata di 4 ore, intitolata “Dal Neolitico ad Oggi”, dal Parco La Pompa alle Grotticelle, con partenza alle 9.30. Il programma dettagliato delle varie iniziative è consultabile sul sito www.comune.roccadipapa.rm.it.