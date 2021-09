Pietrapertosa, qui la roccia fa da parete alle abitazioni

Venerdì 10 Settembre 2021, 11:15

Pietrapertosa, lo suggerisce già il nome, fonda la propria identità sull’importanza della pietra, della roccia Il borghetto in provincia di Potenza – che con i suoi 1088 mt è il comune più alto della regione – si è sviluppato a ridosso delle montagne e conserva splendidamente il suo aspetto di roccaforte: intorno al X sec. d.C. il paese fu occupato dai Saraceni. Da allora le abitazioni, quasi a ricercare protezione naturale, si ammassarono ai piedi dei rilievi montuosi tanto da essere parzialmente nascoste: la caratteristica più peculiare è proprio che tante case condividono una parete con la roccia che sovrasta il paesino. Per dominare dall’alto la vallata circostante, i monti, i torrenti e i boschi tutt’intorno è d’obbligo una visita al Castello (Foto: Shutterstock - Music: "Memories" from Bensound.com)

