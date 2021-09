I 'camini delle fate' di 6000 anni fa: dove ammirare le curiose abitazioni

Mercoledì 8 Settembre 2021, 10:26

La Cappadocia, nella Turchia centrale, va visitata almeno una volta nella vita e non soltanto per ammirare il magico spettacolo delle mongolfiere che si alzano in cielo all’alba: da non perdere i cosiddetti ‘camini delle fate’, sapete di che si tratta? È un paesaggio surreale di imponenti formazioni scolpite nella roccia che cambiano colore ad ogni tramonto. Questi altissimi camini sono il frutto di un processo geologico iniziato milioni di anni fa a causa dell’attività eruttiva di vulcani come l’Erciyes e l’Hasan. La cenere si è trasformata in tufo, un materiale solido ma malleabile insieme, utilizzato da migliaia di cristiani in fuga dalle persecuzioni nel periodo romano per costruire dei rifugi. (Foto: Shutterstock - Music: "Summer" from Bensound.com)

LEGGI ANCHE:-- Toscana, il borgo magico delle fate: ecco perché dovete visitare questo piccolo gioiello in Garfagnana