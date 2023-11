Canton Ticino in autunno, 5 sentieri da fare per immergersi completamente nella natura

Lunedì 13 Novembre 2023, 12:04

Il Canton Ticino si veste di colori vivaci e paesaggi mozzafiato in questo splendido autunno, regalando agli amanti della natura e agli escursionisti un'opportunità unica per esplorare la bellezza naturale della regione. Ecco una selezione dei cinque sentieri più affascinanti in questa stagione: dal sentiero di Monte Brè al Monte Tamaro, passando per la Val Bavona, il Malcantone e il Monte Generoso. Foto: Shutterstock/Ticino Turismo - Musica: Korben



