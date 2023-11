Borgo Egnazia, ecco il luogo scelto dall'Italia per ospitare il G7

Sabato 11 Novembre 2023, 08:28

La premier Giorgia Meloni ha annunciato che il G7 dei leader mondiali durante la presidenza italiana si terrà dal 13 al 15 giugno 2024 a Borgo Egnazia, situato nella Valle d'Itria, in Puglia. La scelta della Puglia come sede è motivata dal fatto che rappresenti sua storica funzione di ponte tra Occidente e Oriente. La città antica di Egnazia, di cui oggi rimangono solo rovine, fu un centro messapico ai confini con la Peucezia e aveva un porto utilizzato per raggiungere l'inizio della Via Egnatia, antica strada romana che collegava l'Adriatico con l'Egeo e il Mar Nero. Il centro di Egnazia è uno dei siti archeologici più estesi della Puglia, ricco di ritrovamenti e noto per uno stile decorativo di ceramiche chiamato "stile di Gnatia".