Pellegrinaggi off limits in Terra Santa, le alternative per i fedeli

Sabato 11 Novembre 2023, 13:20

La Terra Santa resta una meta proibitiva per i pellegrinaggi. Sarà così anche a Natale quando i luoghi sacri dove è nato Gesù resteranno senza pellegrini a causa del conflitto israelo-palestinese. Don Remo Chiavarini, ad dell'Opera Romana Pellegrinaggi, fa sapere che il prossimo 6 dicembre in Laterano ci sarà una presentazione dei nuovi itinerari dei pellegrinaggi dell'Orp insieme all'ambasciata di Turchia. «La Terra Santa resta una meta proibitiva. Ora cerchiamo di concentrarci sui Paesi vicini come ad esempio la Turchia», spiega all'Adnkronos don Remo Chiavarini, ad dell'Opera Romana Pellegrinaggi. Don Chiavarini ha detto ancora che anche su Fatima i pellegrinaggi vivono un momento di «attenuazione». Rimanendo «in ambito biblico, - osserva - tra gli itinerari alternativi che cerchiamo di incentivare ci sono Turchia, Egitto e Grecia, sperando che si possa arrivare al più presto ad un cessate il fuoco in Terra Santa».