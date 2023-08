Barbie-mania: alle Bahamas il rosa è da sempre il colore per eccellenza. Ecco un tour a tema

Siamo in piena ondata di Barbiecore e lo stile di moda che detta legge in queste settimane, è quello che invita a vestirsi completamente di rosa come la bambola più amata e famosa del mondo. Dopo il successo internazionale del film che la celebra, sembra quasi di indossare un paio di occhiali dalle lenti colorate: ovunque la gradazione cromatica più usata da Barbie viene riproposta, diventando di tendenza. Negli accessori ma non solo, perché basta guardarsi intorno e ritrovarla anche negli angoli di globo più insospettabili. Alle Bahamas, in particolare, è la tinta prediletta e non è un caso che l’uccello nazionale dell’arcipelago sia il fenicottero.

Tour “in rosa” alle Bahamas

Il cielo azzurro si specchia su un panorama color Pantone 2019, superando le distese di sabbia e il verde che punteggiano una delle destinazioni più belle. In un itinerario di isola in isola alla ricerca della sfumatura più trendy del momento, è come ritrovare il lato più femminile di un luogo, un’attitudine, un vero e proprio stile di vita. Se la febbre del “pink” sembra al momento inarrestabile, è bene ricordare che diverse vip, in passato, avevano anticipato questa moda. Paris Hilton, lo ha sempre scelto e lo scorso anno ha persino postato sui propri profili social le foto "in rosa" di un viaggio con il marito alle Bahamas.

Il giro inizia da Nassau, la vivace capitale che è carica di spot rosa super instagrammabili e non manca il fenicottero delle Indie Occidentali, considerato per tanti anni in via d’estinzione e oggi specie protetta. Chi desidera vedere la specie può recarsi negli Ardastra Gardens, una riserva naturale che regala una vista privilegiata dall’elegante volatile. Si prosegue su Bay street con l’atmosfera frizzante e moderna di downtown Nassau dove tra gli edifici storici ecco il Parlamento e una grande statua della Regina Vittoria, risalente al 1815. Ecco, dunque, che la tinta Pantone 2019 riguarda le donne, una serie di talentuose street artist, da Darchell Henderson ad Angelika Wallace-Whitfield, che hanno decorato le pareti del centro cittadino con diversi murales carichi di significato.

Alla ricerca del mare e delle sue note rosate

Non solo Nassau: lasciata questa destinazione, si parte verso le famose spiagge rosa, a cominciare dalla più nota che è Harbour Island. Il suo colore rosa pallido deriva da organismi eterotrofi marini, noti come Foraminiferi, con un guscio rosa brillante o rosso. Il loro habitat perfetto è quello delle profondità delle barriere coralline, sui fondali marini, sotto le rocce o nelle grotte. Le onde trasportano queste creature morte, che si frantumano e si mescolano alla sabbia e a piccoli pezzi di corallo, formando la sabbia del colore che tanto ci piace. Se parliamo di pink, porebbero mai mancare gli iconici maialini che nuotano nelle famosissime acque turchesi delle Bahamas?

Sguazzano felici alle Exuma, note per le spiagge libere, gli isolotti carichi di privacy e le coste di grande impatto. Per chi, invece, cerca un soggiorno tutto rosa, c’è il Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island di Nassau, dove tutto è color confetto. Non mancano, a tal proposito, ristoranti, bevande e una cabina telefonica perfetta all’interno del resort. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale: bahamas.com/it.