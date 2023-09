Roma, Piazza del Popolo perché si chiama così? Cosa c'entra l'albero di noce?

Lunedì 4 Settembre 2023, 11:53

Piazza del Popolo è una delle zone più popolari e note della città di Roma ogni giorno piena di turisti visitatori. Sono tante le leggende, i segreti racchiusi tra le mura. Alla fine del XVIII secolo, l’architetto Giuseppe Valadier iniziò a progettare e disegnare i bozzetti della Piazza del Popolo. Secondo quanto commissionato, la costruzione doveva avvenire nei pressi delle mura della città e della Chiesa di Santa Maria del Popolo. Oggi, sono ancora presenti alcuni degli innalzamenti che delimitano i confini. Tutti la chiamano Piazza del Popolo ma in pochi sanno da cosa derivi il nome. Vi sono diverse ipotesi al riguardo, quella più gettonata rimanda al termine Popolo che deriva dal latino “populos” cioè “pioppi”. Sembra che l'imperatore Nerone avesse deciso di creare un boschetto ricco di questi alberi proprio nei pressi della Piazza del Popolo. La seconda ipotesi fa sempre riferimento a Nerone ma riguarda la presenza della sua tomba. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

