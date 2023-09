A soli 40 minuti da Roma c'è un campo di zucche in vero stile americano: rimarrai incantato

Lunedì 4 Settembre 2023, 10:37

Tra poco più di un mese è Halloween e per preparaci al meglio torna il Pumpkin Patch aperto a tutti che si trova a 40 minuti da Roma. Dopo il successo riscontrato lo scorso anno, il 16 settembre 2023 aprirà per il secondo anno consecutivo un campo di zucche a Nord di Roma, nello specifico a Sacrofano. Si tratta di un'iniziativa che ha preso piede ad autunno 2022 quando un gruppo di persone hanno pensato di dare vita ad un'attività in stile americano dove grandi e piccoli hanno la possibilità di divertirsi, scattare tante foto come ricordo e imparare tante cose sul frutto. Si chiama, infatti, la Fattoria della Zucca. All'interno dell'area vi sono percorsi naturalistici, animali e street food. I bambini potranno partecipare ai laboratori, visitare la fattoria e conoscere molte creature. Gli adulti, invece, avranno la possibilità di realizzare ghirlande e centri tavola da portare a casa. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: PROJECT A_KORBEN

