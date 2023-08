Il nuovo Museo Leopardi apre le porte anche dopo il tramonto

Non era mai accaduto che la Casa Museo Leopardi di Recanati aprisse le porte dopo il tramonto.

Ecco la novità dell'estate 2023: per la prima volta tutti i venerdì, dalle 20 alle 21 e dalle 21 alle 22, è possibile visitare il Museo con visite guidate prenotabili sul sito. E non è tutto. Tieni conto che -oltre alla biblioteca celeberrima e alle cantine storiche della famiglia produttrice di vino dal 1500- da pochi mesi si possono vedere anche le "Brecce", le stanze da letto di Giacomo Leopardi e fratelli. L'inaugurazione dei nuovi ambienti è avvenuta -per la precisione- a Pasqua 2023, dopo un importante lavoro di ristrutturazione voluto e patrocinatodalla stessa Contessa Olimpia Leopardi, diretta discendente di Giacomo e attuale proprietaria della casa. «L'apertura al pubblico degli spazi della quotidianità dei fratelli Leopardi era un sogno di mio padre che ho realizzato alla sua morte. I lavori sono iniziati nel 2020, ai tempi delle restrizioni per il Covid, dopo la sua scomparsa», racconta. «Sento la responsabilità di mantenere e preservare il palazzo, ma occorrono milioni. Ecco perché è nato in passato anche il bookshop. Ogni singolo euro di profitto proveniente dai visitatori io lo investo qui», aggiunge.

LA VISITA

Si parte dallo scalone d’onore di stile neoclassico per poi arrivare alle antiche sale della biblioteca, con oltre 20 mila volumi in gran parte consultati da Giacomo, prima con un maestro privato poi, dai 14 anni, in modo autodidatta.

Si prosegue nei saloni privati del palazzo, nel giardino fonte di ispirazione de Le ricordanze per arrivare agli appartamenti del Poeta.

Il Museo (itinerario autonomo)

C'è anche uno spazio espositivo che raccoglie un corposo patrimonio di oggetti, documenti e scritti appartenuti a Giacomo Leopardi e alla sua famiglia.

Guarda com'è la Casa Museo Leopardi nel nostro video servizio.

INFO

La prenotazione non è obbligatoria ma fortemente consigliata.

Il termine ultimo è il giorno prima della visita.