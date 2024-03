Terni, incontro con il pedagogista Franco Membrini

La fondazione "Un mondo a colori", in collaborazione con la parrocchia Santa Maria Regina di Terni e la casa editrice Tau, organizza un incontro testimonianza con il pedagogista Franco Nembrini. Appuntamento oggi, sabato 2 marzo, alle 19, nella chiesa di Santa Maria Regina, a Terni.

L’ iniziativa fa parte del ciclo di conferenze “Un libro per amico incontro con l’autore” voluto dalla fondazione Un mondo a colori, nata per dare valore alla feconda vita di Marianna Boccolini, diciottenne narnese vittima di un incidente stradale. La fondazione, attraverso le iniziative che propone soprattutto ai giovani, vuole far conoscere esperienze di resurrezione, vissute da persone che hanno scelto i valori della speranza e della fede, e le hanno comunicate attraverso un libro.

Franco Nembrini, conosciuto per la sua passione per la Divina commedia di Dante e altri classici della letteratura italiana, presenterà il libro “Che c’è di allegro in questo maledetto paese?” Un testo con cui cerca di trovare una possibile risposta al perché delle crisi del nostro tempo, dalle guerre alla pandemia, dalle crisi economiche alle sofferenze di ogni genere, leggendo e commentando le opere dei suoi scrittori preferiti: Milosz, Manzoni e Leopardi.