Venezuela, con un salario minimo si comprano solo 10 uoma, denuncia il cardinale Porras

Roma - In Venezuela ormai l’80% delle famiglie vive nell’insicurezza alimentare. È il quadro che emerge dal Rapporto Sfide 2019, pubblicato da Caritas Venezuela. «L’emergenza più grave è rappresentata dai bambini con età inferiore a 5 anni. Il 12% di loro è gravemente malnutrito e in alcune aree la percentuale sale anche al 18%».La crisi alimentare ha raggiunto proporzioni inimmaginabili. «Mancano i beni di prima necessità e quando si trovano non c’è il denaro per comprarli Con un salario minimo mensile si riescono a comprare soltanto 12-15 uova» ha denunciato il cardinale Baltazar Porras. La retribuzione minima – circa 18mila bolivares – equivale infatti ad appena 5,4 dollari al mese, con un potere di acquisto di appena il 4,3% dei generi alimentari necessari ad una famiglia ogni mese.È anche a causa della grave crisi alimentare che ormai 3,5 milioni di venezuelani hanno lasciato il Paese. «Oltre 700mila sono emigrati in Perù mentre un milione in Colombia, ormai è divenuto un problema geopolitico». In molti espatriano per cercare di aiutare le loro famiglie, ma sono costretti a lasciare i propri figli a casa, affidandoli a nonni o altri parenti.