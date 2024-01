Vaticano, ultimo atto della guerra contro la corruzione. Il Papa apre una mail per raccogliere le soffiate (proteggendo l'anonimato)

C'è un nuovo indirizzo email che è già al centro di monitoraggi, attenzioni e ansie. E' l'ultimo colpo alla corruzione interna di Papa Francesco, quella più difficile da individuare, collocabile tra le pieghe dell'amministrazione e dei tanti orticelli in cui si potrebbero consumare abusi d'ufficio e altri illeciti amministrativi. Da pochi giorni all'indirizzo segnalazionianomalie@urg.va chiunque potrà inviare all'Ufficio del Revisore Generale segnalazioni, purchè corredati da indicazioni di fatti o circostanze potenzialmente penalmente rilevanti. Sono escluse quelle in forma anonima. Il provvedimento voluto da Papa Francesco ha l'obiettivo di fare emergere «anomalie nell’impiego o nell’attribuzione di risorse finanziarie o materiali; irregolarità nella concessione di appalti o nello svolgimento di transazioni o alienazioni; atti di corruzione o frode».

Dai portieri degli stabili, ai semplici operai, dai funzionari, ai vertici.

Nessun lavoratore o impiegato nella curia è escluso dalla possibilità di diventare “whisterblower”, autore di soffiate in grado di arrivare alle mele marce. Da quando il Papa è stato eletto, la guerra contro la corruzione è stata una sua costante e questa mossa va certamente in quella direzione. «Le segnalazioni possono dunque riguardare comportamenti impropri che rappresentano una minaccia o un danno al bene comune. Tra questi comportamenti possono rientrare a titolo esemplificativo e non esaustivo: irregolarità contabili, false dichiarazioni; come pure comportamenti volti a ostacolare la presentazione di segnalazioni, a violare i relativi obblighi del segreto d’ufficio o a discriminare il segnalante» si legge nel testo.

Non solo. «Le informazioni segnalate possono riguardare fatti accaduti o di probabile verificazione». Inoltre ci devono essere buoni motivi «alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispongono al momento della segnalazione, che i fatti che segnalano siano veri». Le soffiate escludono però aspetti personali, comportamenti immorali o rivendicazioni che rientrano nei rapporti di lavoro tra subordinati e superiori.

Gli autori delle soffiate hanno la certezza di restare anonimi e protetti. «L’identità della persona che fa una segnalazione può essere rivelata soltanto all’Autorità giudiziaria vaticana quando quest’ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria». Il Vaticano ha precisato che la pratica della soffiata è regolarmente prevista da procedure Onu, in particolare dalla Convenzione Onu contro la Corruzione alla quale la Santa Sede ha aderito nel 2016.

