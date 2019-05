Il vescovo di Garissa, troppo silenzio su Silvia Romano la cooperante rapita in Kenya

Garissa (Kenia) - «E' davvero un lungo e strano silenzio. Non abbiamo più sentito nulla di Silvia. Nulla di nulla. Francamente non sappiamo che fine abbia fatto. Le ultime notizie risalgono a qualche tempo fa, dicevano che la ragazza era ancora viva, ma da allora niente. Nella mia diocesi nessuno ha più sentito niente». Il vescovo di Garissa, Joseph Alessandro risponde al telefono e riferisce delle poche informazioni che circolano su questo rapimento avvenuto a novembre quando la cooperante italiana che si trovava nel villaggio di Chakama per conto della onlus Africa Miele in cui svolgeva atttività di volontariato è stata prelevata e presa in ostaggio da tre uomini. Da allora le informazioni non sono più circolate denuncia il vescovo cattolico che coordina diverse parrocchie con diversi missionari.



La giovane potrebbe essere stata portata in una zona impervia, dove albergano i terroristi. «Si diceva che avevano tentato di portarla in Somalia, ma chi può dirlo. Qui vicino c'è la foresta di Boni, nella contea di Lamu, che è una area davvero fitta e per niente facile da attraversare dove trovano riparo i terroristi Shahab. Là dentro è come cercare un ago in un pagliaio. Siamo al confine somalo» spiega il vescovo, assicurando la sua disponibilità a raccogliere ogni possibile voce e farla, eventualmente, arrivare alla famiglia.

In questi giorni si trova in Kenia anche un prete italiano, don Gigi Ginami, che segue alcuni piccoli progetti umanitari nella zona. Ha inaugurato una cappella nella università di Garissa, teatro della carneficina di studenti cristiani e ora sta seguendo le sorti di un gruppo di bambine da affidare a distanza, sottoposte alla infibulazione.

Silvia, 23 anni di Milano, ha studiato presso la Unimed del capoluogo lombardo, ha fatto istruttrice di ginnastica e, dopo la laurea triennale come mediatrice culturale ha coronato il suo sogno, lavorare per i bambini africani. Dopo il suo rapimento sui social si è scatenato un brutto dibattito sulle ragioni che hanno spinto questa ragazza ad impegnarsi nel sociale, in Kenya. Gli inquirenti del Kenia assicurano che le indagini continuano.

