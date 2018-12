Volontaria rapita in Kenia, Moavero: «Italia attende la sua rapida liberazione»

Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha ricevuto oggi alla Farnesina il vice presidente della Repubblica del Kenya, William Ruto.

Al rappresentante keniano, incontrato a quattr'occhi, il ministro ha confermato «la forte aspettativa italiana al massimo e solerte impegno in vista della sua rapida liberazione, sottolineando quanto l'Italia tenga all'attenta tutela della sua incolumità». Lo riferisce una nota della Farnesina.



Durante la riunione a porte chiuse il Ministro Moavero, ascoltato il Vice Presidente Ruto, lo ha ringraziato per quanto stanno facendo le Autorità del Kenya per le ricerche della volontaria Silvia Costanza Romano. Nel corso della riunione, poi allargata alle rispettive delegazioni, il Ministro Moavero e il Vice Presidente Ruto hanno avuto un articolato scambio di vedute sui principali temi bilaterali, anche alla luce dei seguiti che l'Italia è determinata ad assicurare alla Conferenza per l'Africa, tenutasi alla Farnesina il 25 ottobre scorso.



Inoltre, hanno affrontato i vari temi regionali di comune interesse. Ruto e Moavero hanno, infine, convenuto di dar vita, in tempi brevissimi, a un «meccanismo» stabile e strutturato di consultazione e coordinamento permanente, al fine di guidare l'azione bilaterale in tutti i settori di reciproco interesse, in maniera da instaurare efficaci forme di stretta collaborazione. Al riguardo, si punta alla firma di un apposito Memorandum congiunto, su cui già stanno lavorando i Ministeri degli Esteri dei due Paesi.

