Parroco sulla Apecar gira per il paese col megafono a recitare le preghiere contro il contagio

Se non è la montagna che va da Maometto è Maometto che va alla Montagna. La gente visto che non va in chiesa perchè ha paura di infettarsi il parroco di Bibione, in Veneto, non ci ha pensato sopra due volte. Ha preso l'ape car che usa solitamente per le faccende della sua parrocchia, la ha addobbata in modo regale, con un drappo azzurro, ha caricato sopra la statua della Madonna e ha iniziato a girare per le strade del paese, fermandosi in ogni angolo per la recita dell'Ave Maria con un altoparlante e un microfono.

La risposta della gente è stata immediata. L'iniziativa ha sortito l'effetto voluto, far sentire meno soli tanti fedeli. Il video di questo gesto sta facendo il giro d'Italia rimbalzando da una chat all'altra, da Facebook a Twitter.

Naturalmente l'iniziativa il parroco la ha concordata con il sindaco promettendo che non ci sarebbe stata nessuna processione. Solo un atto di presenza con il microfono capace di diffondere la preghiera. «Ho visto con commozione le persone uscire, farsi vicine al cancello, affacciarsi alle finestre, accompagnare la mia recita del Rosario, accogliere con gioia la benedizione che ho impartito più volte, con brevi soste».

