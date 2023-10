Stoccolma, stop totale alle auto più inquinanti in centro: la decisione per migliorare la qualità dell'aria in città

A partire dalla fine del 2024, alla maggior parte delle automobili con motori diesel o a benzina sarà vietato circolare in molte zone del centro di Stoccolma: la decisione è arrivata dal consiglio comunale della capitale svedese e rappresenta una delle scelte più ambiziose per quanto riguarda la sostenibilità ambientale in Europa.

Le nuove norme si prorpongono di migliorare la qualità dell’aria in città, il cui inquinamento, come spiegato dall' assessore ai trasporti Lars Strömgren, citando uno studio pubblicato nel 2022 dal Karolinska Institutet, causa «una riduzione della capacità polmonare dei bambini e dell’aspettativa di vita degli adulti».

Gli studi riportati dall'assessore ai trasporti hanno infatti dimostrato che i bambini che crescono nelle strade più trafficate di Stoccolma hanno una capacità polmonare ridotta già a partire dai 6 mesi di età, se paragonati con i bimbi cresciuti nelle zone della città in cui circolano meno mezzi.

La nuova legge e il quadro europeo

La Svezia si è dotata nel 2018 di una legge che consente alle varie città di introdurre autonomamente regolamenti per limitare la circolazione dei veicoli inquinanti sulproprio territorio.

Con il provvedimento ora approvato, Stoccolma si qualificata ora come "zona di livello tre", ovvero quella con le restrizioni più severe.

La nuova legge entrerà in vigore il 31 dicembre 2024 e riguarderà un’area di circa 180mila metri quadri, nella zona nord della città e in particolare nel quartiere di Norrmalm, molto frequentato da pedoni e biciclette e già fornito di un buon numero di punti di ricarica per le auto elettriche. Dopo un periodo di "rodaggio" molto probabilmente l’area sarà poi ulteriormente estesa.

Nella maggior parte delle città europee le auto più inquinanti possono continuare a circolare semplicemente pagando una tassa, o, come accade in altri casi, sono vietati solo alcuni modelli: a Parigi, Atene e Madrid, ad esempio, la circolazione è vietata solo alle auto con motori diesel, mentre a Londra per entrare in centro quasi tutti i veicoli non elettrici devono pagare. Quello di Stoccolma si propone come un modello diverso: vietare totalmente la circolazione delle auto più inquinanti, senza la possibilità di accesso a pagamento. Naturalmente sono previste anche delle eccezioni per veicoli di emergenza, auto della polizia, veicoli usati per le cure mediche e per i passeggeri o conducenti con disabilità.