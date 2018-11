Il Papa si affaccia dal Palazzo Apostolico, parla di santità ma non accenna al caso Orlandi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Città del Vaticano – Francesco commemora la festa di Ognissanti, ricordando che ognuno può aspirare alla santità, ma nel discorso che rivolge alla folla presente a San Pietro, non fa alcun accenno alla vicenda legata a Manuela Orlandi e al ritrovamento di ossa da identificare nella nunziatura di Via Po. «I santi sulla terra non hanno avuto mezze misure, tifano per noi, perché scegliamo la via delle Beatitudini, che ci porta in cielo, ogni giorno, senza fare cose straordinarie, in famiglia, a casa».Il Papa ha spiegato che ricercare la via della santità, significa percorre l'orientamento delle Beatitudini e arrivare alla felicità. «I santi sono vicini a noi, anzi sono i nostri fratelli e sorelle più veri. Ci capiscono, ci vogliono bene, sanno qual è il nostro vero bene, ci aiutano e ci attendono. Sono felici e ci vogliono felici con loro in paradiso.La via delle Beatitudini è via di felicità».«Il Vangelo dice beati i poveri, mentre il mondo dice beati i ricchi. Il Vangelo dice beati i miti, mentre il mondo dice beati i prepotenti. Il Vangelo dice beati i puri, mentre il mondo dice beati i furbi e i gaudenti. Questa via della beatitudine, della santità, sembra portare alla sconfitta».