Il Papa all'Angelus piange Ewin, il barbone nigeriano morto di freddo vicino a San Pietro

Città del Vaticano - Papa Francesco all'Angelus denuncia l'ennesima morte dovuta al freddo di un barbone, avvenuta a due passi dal colonnato di San Pietro. «Il 20 gennaio è stato trovato morto un senza tetto nigeriano di 46 anni, di nome Ewin, la sua vicenda si aggiunge a quella di tanti altri senzatetto deceduti a Roma nelle stesse drammatiche circostanze» ha detto parlando dalla biblioteca del palazzo apostolico. «Ci sia di motivo quanto detto da San Gregorio Magno che dinnanzi alla morte per freddo di un mendicante non si sarebbero celebrate messe perchè era come il venerdì santo. Pensiamo ad Ewin, ignorato da tutti, abbandonato anche da noi».

APPROFONDIMENTI VATICANO Papa Francesco bloccato dalla sciatalgia salta l'omelia a San... L'EPIFANIA Papa Francesco: «Fallimenti ed errori nella vita vissuti nella... IL CASO Covid, saltano i battesimi del Papa che però unisce in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA