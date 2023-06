Papa Francesco, assist a Giorgia Meloni: dal Gemelli invia un messaggio al presidente del PPE Weber

Città del Vaticano – Mentre sono in corso le grandi manovre europee in vista delle elezioni del giugno 2024, dal Gemelli dove è ricoverato Papa Francesco è arrivato un lungo messaggio rivolto al PPE. Sotto tanti punti di vista può essere letto come un assist alla premier Giorgia Meloni notoriamente impegnata da parecchio ad imprimere una correzione di rotta continentale per imbastire un' alleanza tra conservatori e centristi. Papa Bergoglio si è rivolto al presidente Manfred Weber e ai 177 parlamentari che in questi giorni erano a Roma per una serie di riflessioni richiamandoli al concetto del pluralismo. «È chiaro che un grande gruppo parlamentare debba prevedere un certo pluralismo interno. Tuttavia, su alcune questioni in cui sono in gioco valori etici primari e punti importanti della dottrina sociale cristiana occorre essere uniti».

La base da cui prende il volo il ragionamento del Papa è la Dottrina Sociale della Chiesa che, come si sa, ormai fa leva sul concetto di ecologia integrale: in corrispondenza alle tematiche ambientali si devono unire, in pari modo, quelle relative alla difesa della vita umana dal primo istante fino alla morte naturale secondo l'enunciato della Laudato Sì.

«A questo proposito, voi avete un patrimonio ricchissimo a cui attingere per portare il vostro contributo originale alla politica europea, cioè la Dottrina Sociale della Chiesa.

Pensiamo, ad esempio, ai due principi di solidarietà e sussidiarietà e alla loro dinamica virtuosa. Ci sono aspetti etico-politici, legati ad ognuno di questi due principi, che voi condividete con colleghi di diverse appartenenze, i quali accentuano rispettivamente o l’uno o l’altro; ma l’intreccio dei due, il fatto di attivarli insieme e farli funzionare in maniera complementare, questo è proprio del pensiero sociale ed economico di ispirazione cristiana, e quindi è affidato particolarmente alla vostra responsabilità».

Per la prima volta un messaggio pontificio è firmato dal Policlinico Gemelli e questo naturalmente fa pensare all'importanza che per Bergoglio riveste il cammino di unità popolare. Durante il suo ultimo viaggio internazionale in Ungheria ha colto l'occasione per diffondere dei segnali ben precisi ai Paesi membri sul fatto che le politiche europee fatte a Bruxelles basate solo su dinamiche economiche ormai sono insufficienti per garantire l'unità. Inoltre troppo spesso dimenticano o diluiscono – sotto l'azione di “lobby” potenti – il concetto di famiglia fondata da un uomo e una donna portando avanti rischiose visioni sul gender e alimentando quel relativismo etico già denunciato con forza dai pontefici precedenti come causa primaria del possibile collasso dell'Occidente.

«Ritengo che i politici cristiani oggi – ha detto ancora Francesco nel messaggio a Weber - si dovrebbero riconoscere dalla capacità di tradurre il grande sogno di fraternità in azioni concrete di buona politica a tutti i livelli: locale, nazionale, internazionale. Ad esempio: sfide come quella delle migrazioni, o quella della cura del pianeta, mi pare che si possano affrontare solo a partire da questo grande principio ispiratore: la fraternità umana». E ancora. «Ci vogliono valori alti, e una visione politica alta. Non intendo con ciò sminuire l’importanza della gestione ordinaria, della buona amministrazione normale, anzi, se è buona questa è già moltissimo. Ma non basta, non basta a sostenere un’Europa che si trova a far fronte alle grandi sfide globali del XXI secolo. Per affrontare tali sfide come Europa unita, ci vuole un’ispirazione alta e forte. E voi, vorrei dire, dovreste essere i primi a fare tesoro degli esempi e degli insegnamenti dei padri fondatori di questa Europa».

Quanto alle resistenze interne al Ppe di allargare ai conservatori del governo Meloni, Francesco annota un altro aspetto. «Serve la visione di un’Europa che tenga insieme unità e diversità. Questo è fondamentale; ho avuto modo di sottolinearlo recentemente nella visita in Ungheria. Un’Europa che valorizzi pienamente le diverse culture che la compongono, la sua ricchezza enorme di tradizioni, di lingue, di identità, che sono quelle dei suoi popoli e delle loro storie; e che nel contempo sia capace, con le sue istituzioni e le sue iniziative politiche e culturali, di far sì che questo mosaico ricchissimo componga figure coerenti». Di cristiani.