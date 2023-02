Musei Vaticani, turisti speciali "rock" in visita: Giuliano Sangiorgi, Niccolò Fabi e Roberto Angelini

Quando si dice, musicisti in tour. E che tour, se si tratta di Michelangelo e Raffaello. Eccoli allora, i visitatori speciali che si sono goduti i Musei Vaticani in un pomeriggio d'arte. Sono arrivati insieme, come un autentico gruppo di amici (e colleghi): Giuliano Sangiorgi (mitica) voce dei Negramaro, Niccolò Fabi e Roberto Angelini (nella foto con il custode delle chiavi dei Musei Vaticani Gianni Crea). Curiosi e innamorati dell'arte, così si sono definiti.

Sono arrivati verso le 17:30, insieme ad altri accompagnatori. Per loro, un ingresso originale come il bunker delle chiavi: qui, l'emozione di tenere in mano le migliaia di chiavi che aprono letteralmente tutte le porte dei Musei, compresa quella a "numero zero" della Cappella Sistina.

Un ingresso da togliere il fiato, anche per loro che sono abituati alle grandi emozioni del palcoscenico. Tante le tappe che hanno riempito il cuore e gli occhi. La terrazza da cui sembra di poter toccare il Cupolone di San Pietro, le gallerie delle Carte Geografiche, dove si sono divertiti a posare per la "classica" foto di rito con le chiavi in mano, in compagnia di Gianni Crea. Ancora, a spasso lungo le gallerie delle sculture romane, fino alla Sistina. Che meraviglia.