Il Volo ai Musei Vaticani, tour all'alba con il custode di chiavi per "aprire" la Cappella Sistina

Servizio di Laura Larcan

Un "Volo" tra i tesori d'arte. Capolavoro tra i capolavori, verrebbe da dire. I tre famosi cantanti hanno visitato i Musei Vaticani. Per loro, i due tenori e il baritono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble (tutti classe '94 e '95), un tour speciale all'alba, quando il museo del Papa era ancora deserto. Ad accoglierli, il clavigero del Vaticano, Gianni Crea, il custode delle chiavi che li ha portati subito nel bunker "segreto". Da lì, chiavi in mano per aprire tutte le porte, in "volo" tra la terrazza del Nicchione per godersi uno dei panorami mozzafiato di Roma, con il Cupolone di Michelangelo sullo sfondo, le gallerie fino alla Cappella Sistina. Sono arrivati alle 7 del mattino, accompagnati dalle famiglie e sono entrati nella Cappella Sistina quando ancora i turisti non erano presenti. «Bellissima, è un'emozione incredibile», hanno commentato. Occhi all'insù, tante le curiosità e le domande sul significato delle figure dipinte da Michelangelo tra la volta e la parete d'altare con il Giudizio Universale.