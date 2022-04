Domenica 17 Aprile 2022, 09:57 - Ultimo aggiornamento: 09:58

«Michelangelo è così spirituale. Le sue opere emanano una forte introspezione. Sono davvero un capolavoro incredibile». Se si chiede a Lily James cosa le è piaciuto di più della sua visita ai Musei Vaticani, la risposta è immediata. E sì che ieri la diva di Hollywood, reduce dalla famosa e chiacchierata serie televisiva Pam & Tommy, in cui interpreta Pamela Anderson, è stata davvero una sorpresa di Pasqua. È arrivata presto, alle 8 del mattino. Un gran finale in bellezza del suo soggiorno capitolino (di lavoro), prima della partenza. Ad accompagnarla, la mamma Ninette Thomson. È per lei che la diva ha organizzato la visita speciale al Vaticano, per farle un regalo pasqualino. Dopo giornate sul set, ecco allora un tuffo nell'arte.

Ad accompagnare l'illustre visitatrice è stato nientemeno che il custode delle chiavi, Gianni Crea, che ogni giorno apre e chiude i musei del Papa manovrando 2797 chiavi tra porte e cancelli. E il tour è partito eccezionalmente dal bunker delle chiavi. Dove è stata consegnata a Lily Cenerentola James (per citare il suo memorabile film targato Disney) la chiave con cui ha provato l'ebbrezza di aprire la porta della terrazza del Nicchione, punto clou che si affaccia sul cuore del Vaticano, tra il cortile della Pigna, i giardini e il Cupolone sullo sfondo.

«Wow, che meraviglia. Siamo immensamente grati per questo tour speciale, lo ricorderemo per sempre», ha commentato Lily. Lei, inglese, divina nella sua semplicità acqua e sapone, ha conquistato tutti. Capelli acconciati in alta coda di cavallo, top e jeans sotto ad una giacca grigia, casual chic con un'aura sbarazzina. E per lei anche la chiave senza numero, quella speciale, l'unica, della Cappella Sistina che ha stregato l'attrice. E con cui si è voluta far fotografare più volte dalla mamma. «Di Michelangelo amo tutta la sua introspezione», ha commentato Lily, volto iconico, passata per la celebre serie di Downtown Abbey, per il ruolo di Elizabeth Bennet in Orgoglio e Pregiudizio e Zombie, e per il sequel del musical Mamma Mia. A tu per tu con il Laocoonte e l'Apollo del Belvedere, è stata davvero una bella esperienza per l'attrice che non aveva mai visto la collezione delle sculture.

«Sono stata ai Musei Vaticani molto tempo fa, per una visita veloce e molte cose non le avevo viste», ha detto. Ed è rimasta colpita molto dalla Fontana della Galea. E si è divertita nel sentire la storia di papa Innocenzo VIII che saliva la scalinata del Bramante sul dorso di un asinello. «Amazing». Le gallerie della carte geografiche sono state la giusta pausa per foto ricordo. Ringraziamenti a tutto lo staff, e via all'aeroporto. Le vacanze romane sono finite.