Editoria, il gruppo francese Bayard specializzato in libri per ragazzi e religiosi compie 150 anni

A Villa Bonaparte, sede storica dell'Ambasciata francese in Vaticano, si è festeggiato un compleanno importante per il mondo dell'editoria cattolica: il gruppo Bayard (7,5 milioni di euro di utili nel 2022) ha compiuto 150 anni. Libri per ragazzi, libri religiosi, libri storici e di letteratura, oltre ad un centinaio di giornali e riviste tra cui La Croix e Le Pelerin. «Un'avventura iniziata nel 1873 con Le Pèlerin e che continua oggi con 150 riviste, di cui 72 in Francia, se ho contato bene» ha detto l'ambasciatrice Florence Mangin.

«I giornali, o i libri che siano, non hanno la certezza della verità rivelata.

Questo è un altro discorso. D'altra parte, spetta al giornalista, all'editore, all'autore rivelare la verità, almeno una parte di essa, per quello che riesce a cogliere. Papa Benedetto XVI ha scelto come motto "Cooperatore della verità". Mi sembra che questo motto si adatti bene a un gruppo di stampa come il vostro, che, al di là delle ovvie necessità economiche, si propone di promuovere una comunicazione che abbia un senso e dei valori” e con un approccio “serio all'attualità, evitando il sensazionalismo, aiutando le persone a capire e a variare i punti di vista e le opinioni, contribuite a mantenere la qualità della stampa quotidiana e settimanale, che è un servizio alla società e alla democrazia”.

Dalle carte di bilancio risulta che nel 2022 il margine operativo del Gruppo è stato di 22,1 milioni di euro, pari al 6,4% delle vendite, rispetto ai 31,5 milioni di euro, pari al 9% delle vendite dell'esercizio 2020-21. L'utile operativo del Gruppo è stato di 11,9 milioni di euro, rispetto ai 24,1 milioni di euro per l'esercizio 2020-21. Questo risultato include 4,6 milioni di euro di costi di ristrutturazione, rispetto ai 3,1 milioni di euro del 2020-21, e 5,0 milioni di euro di ammortamenti e svalutazioni di attività immateriali acquisite e avviamento, rispetto ai 4,3 milioni di euro del 2020-21. L'utile netto del Gruppo al 30 giugno 2022 è stato di 7,5 milioni di euro, rispetto ai 20,4 milioni di euro dell'anno precedente.