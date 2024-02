Il mistero del cardinale scomparso, sparito per 48 ore e ritrovato in una città vicino a Panama

Il giallo del cardinale di Panama sparito improvvisamente da martedì è stato parzialmente risolto. Il porporato spagnolo e missionario agostiniano José Luis Lacunza scomparso da due giorni è stato finalmente localizzato in una provincia panamense e sembra in buona salute, anche se un po' disorientato, secondo quanto ha riportato Vida Nueva. Ora resta da risolvere il mistero del perchè si sia assentato per due giorni senza dire niente a nessuno, mettendo in allarme l'intero paese.

L'ultima volta che era stato visto era stato martedì quando è uscito di casa senza cellulare e documenti.

Da allora non si è più fatto sentire e non era tornato facendo scattare l'allarme. Il suo entourage ieri, allarmato per un comportamento definito anomalo, aveva dato l'allarme e fatto la denuncia della sua scoparsa alla polizia che si è subito attivata con un massiccio dispositivo di agenti per ritrovarlo. Nel frattempo i gruppi di preghiera si attivavano con la recita di rosari per invocare il suo ritrovamento.

«Siamo di fronte a un caso delicato, dove c'è la vita di una persona in pericolo. Quello che possiamo confermare fino a questo momento è che abbiamo un'indagine in corso» aveva detto il procuratore generale di Panama, Javier Caraballo avviando le indagini. Ora che il cardinale è stato ritrovato in buona salute resta da capire cosa sia successo e cosa lo abbia portato a non dare sue notizie per due giorni di fila. Il giallo prosegue.

Il cardinale Lacunza è nato in Spagna nel 1944, dove studia teologia e diventa sacerdote e misisonario. Giovanni Paolo II lo nomina vescovo ausiliare a Panama e nel 1994 sempre Papa Wojtyła lo sceglie come Vescovo della diocesi di Chitré e cinque anni dopo in una circoscrizione con tantissimi indigeni.

È il primo Cardinale di Panamá e anche il primo Cardinale nella storia plurisecolare dell'Ordine religioso degli Agostiniani recolletti, la cui fondazione risale al 1588.