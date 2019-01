Papa Francesco diretto a Panama per la Gmg, lo aspettano 150 mila giovani

Ultimo aggiornamento: 14:42

Città del Vaticano - Papa Francesco stamattina è partito per Panama per raggiungere i ragazzi della Gmg (giornata mondiale della giuventù). Il primo viaggio del 2019 è dedicato a un Paese dell'America Latina dove si svolge la 34esima edizione della kermesse popolare nata da una idea di Giovanni Paolo II per avvicinare le nuove generazioni e che, edizione dopo edizione, ha girato il mondo. Al momento risultano solo 150mila gli iscritti alla Wookstock cattolica, molti di meno del previsto ma il costo del biglietto aereo per raggiungere la destinazione per tanti ragazzi risultava proibitivo. La prossima edizione si farà a Lisbona, in Portogallo.Domani, giovedì 24, è prevista la cerimonia di benvenuto presso il Palazzo presidenziale con la visita di cortesia al Presidente della Repubblica panamense. Seguirà l’incontro con le autorità, con il Corpo diplomatico e con i rappresentanti della società civile e l’incontro con i vescovi centroamericani. Nel pomeriggio la cerimonia di accoglienza a apertura della Gmg nel Campo Santa Maria La Antigua dove venerdì 25 Francesco presiederà la Via Crucis con i giovani.Sabato mattina il Papa celebrerà la Messa alla presenza di sacerdoti, consacrati e movimenti laicali. Quindi il pranzo con i giovani nel seminario maggiore San Josè con l’arcivescovo di Panama e con 10 giovani di varie nazionalità presenti alla Gmg. In serata la Veglia con i giovani nel Campo San Juan Pablo II dove domenica mattina celebrerà la Santa Messa che concluderà la Giornata panamense. Prima di rientrare a Roma dall’aeroporto internazionale di Tocumen, Papa Francesco incontrerà i volontari della Gmg nello Stadio Rommel Fernandez Juan Diaz. L’arrivo a Roma è previsto alle 11.50 di lunedì 28.Durante il soggiorno panamense il Papa incontrerà un gruppo di giovani detenuti in un carcere minorile e dei giovani malati di Aids.