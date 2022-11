Cop27, sos del Papa per salvare la Terra dai cambiamenti climatici. E i vegani gli chiedono di scomunicare chi mangia la carne

Città del Vaticano – Il Papa all'Angelus lancia dalla finestra del Palazzo apostolico un Sos per il pianeta terra, chiedendo che al vertice sul clima, la Cop27 in corso a Sharm El Sheik, «si facciano passi in avanti sul solco degli accordi internazionali di Parigi». Ha poi lodato il movimento Laudato Sì impegnato a far cambiare gli stili di vita delle persone mentre una delle più grandi associazioni animaliste (www.peta.org) gli ha chiesto di diventare vegano e di scomunicare quei cattolici che mangiano carne. Una richiesta basata su un monumentale studio scientifico dell'Università di Cambridge secondo il quale si potrebbero risparmiare milioni di tonnellate di emissioni di carbonio ogni anno se oltre 1 miliardo di cattolici smettesse di cibarsi di vitelli, pecore, maiali.

«Per mostrare vera carità, la comunità cattolica deve tenere in considerazione l’impatto che il consumo di carne ha sul nostro pianeta, sulle future generazioni e sugli animali che soffrono per la sua produzione, e agire di conseguenza» ha affermato Mimi Bekhechi, vice presidente di Peta per l’Europa. «Se oltre un miliardo di cattolici nel mondo smettesse di mangiare carne, l'impatto positivo sull'ambiente e sui milioni di esseri senzienti sfruttati per il cibo sarebbe immenso».

Papa Francesco autore della prima enciclica sociale green, Laudato Si, ha incoraggiato ancora una volta i leader mondiali riuniti in Egitto a intraprendere un’azione “radicale” per affrontare il cambiamento climatico.

La Peta l'anno scorso aveva invitato il Papa a diventare vegano ma non ha ottenuto alcuna risposta, visto che il pontefice ha mantenuto il suo solito stile alimentare che include anche la carne almeno una volta la settimana. Per evitare peggiori conseguenze alla crisi climatica in atto, secondo la ricerca di Cambridge, il consumo di carne dovrebbe essere ridotto all'equivalente di circa due hamburger a settimana nei Paesi sviluppati e il trasporto pubblico dovrebbe essere ampliato di circa sei volte rispetto al ritmo attuale. Anche i tassi di deforestazione dovrebbero essere ridotti rapidamente e l'eliminazione del carbone si dovrebbe realizzare molto più velocemente di quanto si stia facendo attualmente.

Il rapporto State of Climate Action 2022 ha esaminato i progressi globali su 40 indicatori che sarebbero fondamentali per dimezzare le emissioni globali di gas serra entro il 2030, in linea con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Gli indicatori più preoccupanti sono stati l'uso del gas, che sta aumentando rapidamente in un momento in cui dovrebbe essere ridotto a favore delle energie rinnovabili.