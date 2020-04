Coronavirus, divieti violati, parroco celebra Messa delle Palme con i fedeli a Perugia: in un video anche la Comunione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Messa della Domenica delle Palme senza fedeli a San Pietro per i divieti anti- coronavirus , mentre a Marsciano ( Perugia ) queste norme evidentemente non devono essere osservate.Ammeto, frazione nel comune di Marsciano, chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta: inizia la celebrazione domenicale che dà il via alla Settimana Santa ed ecco che, dopo qualche minuto, alcune persone entrano per assistere alla messa. Prima due sacerdoti e tre tra diaconi e serventi, lettori delle scritture, danno il via alla celebrazione del rito, con tanto di benedizione dei ramoscelli di olivo.Poi, ecco l'arrivo alla spicciolata di alcuni fedeli che assisteranno al resto della funzione fino alla fine: probabilmente le porte della chiesa rimaste aperte possono aver invogliato le persone a entrare, ma si tratta di un grave atto di superficialità. I fedeli si sono persino messi in fila per ricevere la comunione.Addirittura è iniziato a circolare sui social network anche un video che riprende la messa con le persone all'interno della chiesa parrocchiale creando non pochi imbarazzi a tutto il mondo cattolico locale e che avrà molto probabilmente delle conseguenze con denunce e sanzioni.