Coronavirus, in Umbria oltre 500 positivi. Ma è boom di guariti e usciti dall'isolamento

PERUGIA - Un pareggio. Nella partita contro il coronavirus le ultime 24 ore vanno in archivio con un sostanziale risultato di parità nella conta tra contagi e guariti. Ventuno nuovi positivi al Covid e 20 guariti nelle ultime 24 ore, secondo i dati ufficiali della Regione aggiornati a domenica 27 settembre.



Gli attualmente positivi salgono quindi a 506. I guariti sono in tutto 1.783 e 2.374 i casi positivi in totale, dall'inizio della pandemia. I ricoverati scendono di una unità: sono 36, tre dei quali (questo dato è stabile) si trovano in terapia intensiva. Scendono anche le persone in isolamento, dal momento che sono 170 le persone uscite dall'isolamento nelle ultime 24 ore.



Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 2.065 tamponi, 200.150 dall'inizio della pandemia. © RIPRODUZIONE RISERVATA