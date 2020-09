Coronavirus, all'ospedale di Perugia positivi tre infermieri e due pazienti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Tre infermieri e due pazienti dialitici dell'ospedale di Perugia sono risultati positivi al Covid nelll'ambito dell'attività di «contact tracing» svolta dal dipartimento di Prevenzione della Usl 1 e attivata dalla task force della Regione Umbria a seguito delle positività da coronavirus riscontrate in un cluster esterno all'ospedale. Lo ha reso noto il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera Santa Maria della Misericordia, Marcello Giannico.Sia gli operatori sanitari che i pazienti sono asintomatici e non presentano sintomi di alcun genere neppure relativi ad altre patologie. Attualmente sono in isolamento domiciliare nelle proprie abitazioni. È in corso una riorganizzazione delle attività sanitarie nelle strutture dell'ospedale - fa sapere la stessa azienda ospedaliera - con monitoraggio del decorso della pandemia nella comunità e controllo in tempo reale del livello di forniture dei dispositivi di protezione individuale per tutto il personale in servizio.