Coronavirus, in Umbria 100 nuovi contagi in una settimana

PERUGIA - Centro nuovi contagi in una settimana. Questo, uno dei dati forniti dal Dashboard della Regione che aggiorna giorno per giorno lo stato del Coronavirus in Umbria. Altri 26 nuovi casi di positività al Covid sono stati accertati in Umbria nelle ultime 24 ore, portando a 1.916 il totale.



Stabili a 15 i ricoverati negli ospedali di Perugia e Terni, due in intensiva. Segnalati sei nuovi guariti, 1.473 totali, mentre rimangono 81 i morti. Gli attualmente positivi passano così da 342 a 362. Nell'ultimo giorno sono stati eseguiti 1.220 tamponi, 165.428 dall'inizio della pandemia.



Attualmente sono, infine, 1901 le persone in isolamento con un decremento di 63 unità rispetto a 24 ore prima. In totale sono oltre 36mila le persone uscite dall'isolamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA