Giovedì 7 Luglio 2022, 02:55

Un mese esatto a partire da oggi e il pallone tornerà a rotolare. Anche se il ritiro di Cascia è partito da pochi giorni, si pensa già all'inizio della stagione 2022-2023, al quale manca poco. La Ternana è pronta a inaugurarla in casa, allo stadio Liberati. La prima sfida ufficiale, infatti, sarà la Coppa Italia, il 7 agosto. Si parte contro la Cremonese. Essendo lo stadio Zini di Cremona interessato da lavori, la Lega di serie A, organizzatrice della Coppa Italia, disporrà, come da regolamento, l'inversione di campo. I tifosi potranno seguire il debutto ufficiale tutto ternano delle Fere, in una partita secca a eliminazione diretta. In vista di quella sfida, i rossoverdi sosterranno intanto i primi test amichevole. Sabato pomeriggio si affronta il Cascia, mentre si lavora anche per una nuova amichevole con il Frosinone, come un anno fa. Questo mese esatto che separa la Ternana dal suo esordio ufficiale si preannuncia intenso.

Il 15 luglio si conoscerà pure la prima avversaria di campionato, visto che in quella data, a Reggio Calabria, verrà compilato il calendario della serie B, quest'anno al via il 13 agosto. Poi, c'è da completare i movimenti di mercato previsti. Il nome nuovo è quello di Samuele Spalluto, giovane centravanti di 21 anni. Lo scorso anno ha fatto bene al Gubbio dove ha segnato 11 gol in prestito dalla Fiorentina. Sempre dal club viola, la Ternana sta cercando di chiudere per portarlo in rossoverde, probabilmente in prestito con diritto di riscatto. Si lavora ad altre trattative, da portare avanti senza fretta e con molta pazienza. Si cerca sempre un portiere e Michele Di Gregorio del Monza resta un obiettivo concreto. C'è da lavorarci, poiché il Monza ha richieste per lui anche da Cagliari, Pisa e Como. In difesa, sembrano essersi un po' raffreddati gli interessamenti per l'esterno Riccardo Fiamozzi svincolato dal primo luglio e per il ritorno del centrale Luka Bogdan dalla Salernitana.

Quest'ultimo, per ora, lavora in ritiro con Davide Nicola, mentre la società campana attende sviluppi sull'eventuale arrivo dall'Atalanta di Caleb Okoli. L'ex Cremonese può aprire le porte alla partenza del croato. Suggestione delle ultime ore è il centrocampista Jacopo Segre, del Torino, reduce da una stagione nel Perugia. La Ternana, insieme ad altri club come Lecce, Cagliari, Genoa, Spal e Palermo, è data tra le pretendenti. Anche un anno fa si parlò di lui, ma l'ultimo giorno di mercato la spuntò il Perugia. Adesso, però, l'allenatore granata Ivan Juric vuole valutarlo in ritiro. Dunque, se ne parlerebbe tra un mese, semmai si dovesse fare. La Ternana cede intanto Ivan Kontek al Cesena. Dovrebbe partire a titolo definitivo.