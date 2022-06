Ternana, primo colpo annunciato: Di Tacchio arriva a titolo definitivo

Da giorni c'era l'accordo. mancava solo l'ufficialità. Ufficialità arrivata la mattina di martedì 28 giugno. Francesco Di Tacchio, centrocampista centrale, è a tutti gli effetti un nuovo calciatore della Ternana. Il club rossoverde umbro lo ha annunciato. Il calciatore è stato prelevato dalla Salernitana, società alla quale era precedentemente legato. Con la società umbra, il calciatore ha firmato un contratto triennale, in scadenza il 30 giugno 2025. Anche il club campano ha annunciato la cessione del calciatore. Di Tacchio ha 32 anni ed è un centrocampista esperto e fisicamente strutturato. Con la maglia della Salernitana aveva colto nella stagione 2020-2-21 la promozione dalla serie B alla serie A. Nella serie cadetta, con le maglie di Ascoli, Frosinone Juve Stabia, Virtus Entella, Pisa, Avellino e Salernitana, ha collezionato 245 presenze ed ha anche segnato 9 gol. Nell'ultima stagione, quella del 2021-2022, ha messo insieme 18 presenze con la maglia della Salenitana nel campionato di serie A. Ha anche vinto un campionato di serie C, con la maglia dell'Entella nel 2013-2014, conquistando pure un'altra promozione in B con il Pisa ai playoff nel 2015-2016. In carriera, anche presenze in maglia azzurra, nelle nazionali giovanili Under 19 e Under 20.

