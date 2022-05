Venerdì sera Berlusconi atteso in tribuna al Curi da Andrea Romizi

PERUGIA - È data per certa la presenza dei big del Monza, Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, venerdì sera allo stadio Curi, per la partita Perugia-Monza prevista alle 20,30. E' l'ultimo turno del campionato cadetto: il Grifo spera in un posto nei playoff, confidando in un risultato negativo del Frosione, il Monza occupa la seconda posizione e deve difenderla dalla Cremonese, che segue a un punto di distanza, per ottenere la promozione diretta in Serie A. Per Berlusconi e Galliani il Curi evoca ricordi: 23 anni fa (era il 23 maggio), nella stagione 1998-1999 arrivò lo scudetto numero 16 vinto dal Milan, all'epoca allenato da Zaccheroni, che superò il Perugia 1-2. A Perugia è attesa una grande carovana di tifosi del Monza , più di 1.500. In tribuna vip, fra gli altri, è certa la presenza anche del sindaco di Perugia Andrea Romizi, uno dei primi cittadini "di punta" di Forza Italia. Nei 23 precedenti fra le due squadre in B, il Perugia ha vinto 13 volte.