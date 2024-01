Sabato 6 Gennaio 2024, 08:00

PERUGIA Youssouph Cheikh Sylla è un giocatore del Perugia. La notizia è di quelle che riportano il sorriso, perché prendere un attaccante nei primi giorni del mercato è cosa rara per tutti. Ma il Perugia stavolta sapeva bene dove andare a parare e cosa fare, un investimento per portarsi a casa un elemento che ha bene impressionato appena tre settimane fa al Curi in occasione del 2-2 della Vis Pesaro ispirato in gran parte dalle movenze feline dello stesso senegalese, un gigante di 196 centimetri per 90 chili che nei piani dovrà fungere da chiavistello per agevolare i gol di Seghetti e dei tanti frombolieri di un attacco sino ad oggi privo o quasi di struttura, anche a causa dell’infortunio di Vazquez. “Siamo contenti per Sylla, è cresciuto grazie al nostro lavoro in modo esponenziale in pochi mesi (5 gol e 2 assist in 18 partite, ndr). Gli è capitata un’opportunità notevole e le dinamiche del calcio vanno rispettate”, ha commentato il tecnico marchigiano Banchieri, parole che la dicono lunga su come Santopadre e Giugliarelli sono stati pronti a sfruttare l’occasione per portare a casa l’ex attaccante di Piacenza, Gozzano, Pordenone e Alessandria tra le altre. Per la cronaca Sylla è arrivato al mattino e dopo una rapida visita alle strutture ha firmato il contratto fino al giugno 2026, nel pomeriggio il primo allenamento.

Il tecnico Formisano lo ha voluto subito dentro i meccanismi senza esitazione e con ogni probabilità altrettanto farà domani, quando lo spedirà in campo dal 1’ contro la Lucchese, prima punta di un probabile tridente con Ricci e Matos. In quali posizioni questi ultimi, per inciso, è tutto da vedere: il brasiliano potrebbe affiancare il senegalese con Ricci alle spalle o viceversa, oppure i due potrebbero giocare entrambi dietro Sylla. Più difficilmente toccherà a Cudrig, che potrebbe essere chiamato a fare staffetta con il nuovo acquisto. Quanto al resto della formazione, probabile l’utilizzo di tre difensori e quattro centrocampisti. Senza Morichelli, Lisi, Seghetti, Vazquez e con Iannoni destinato inizialmente alla panchina, davanti ad Adamonis (pronto a riprendersi il posto da titolare) potrebbero muoversi Angella, Vulikic e Dell’Orco ma non è da escludere l’utilizzo in vece del croato del giovane Matteo Viti, appena 17enne fresco di debutto negli ultimi minuti col Cesena e nel quale Formisano nutre la massima stima. Sulle fasce dovrebbe toccare a Paz e Bozzolan (i cross serviranno), in mezzo sembrano favoriti Torrasi e Kouan con la possibile esclusione di Santoro, in ballottaggio e tra i più coinvolti dalle voci di mercato. Resta da dire della Lucchese dell’ex grifone Gorgone, che in occasione dello 0-0 dell’andata fece vedere buone cose e che arriverà al Curi in emergenza difensiva, a maggior ragione dopo la cessione di Merletti al Brindisi.

E’ di ieri la notizia dell’acquisto di Niccolò Fazzi, jolly di fascia ben noto da queste parti per i suoi trascorsi con Camplone alla guida. Con Tiritiello in forte dubbio, probabile l’utilizzo di un reparto arretrato con Quirini e Visconti ai lati di Alagna nel 3-4-3. Toscani mai vincenti a Perugia: in 11 precedenti, 8 vittorie dei grifoni e 3 pareggi, con 26 gol biancorossi e 8 rossoneri. Infine, prevendita al momento a quota 2406 compresi gli abbonati e 173 ospiti ma ci sono ancora sia il sabato che la domenica.