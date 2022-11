Al via il Terni Festival per la valorizzazione della presenza universitaria in città

Terni - Uno strumento per rafforzare la diffusione e la conoscenza delle attività didattiche dell’innovazione della ricerca e decollo fondamentale dell’università nel processo di sviluppo territoriale. Questo, nelle intenzioni degli organizzatori, è ciò che vuole essere il Terni Festival risultato del protocollo d'Intesa sottoscritto tra il Comune di Terni, l’Università degli studi di Perugia e l’associazione culturale Per Terni Città Universitaria. Inizierà il 9 novembre e terminerà a maggio 2023 articolandosi in una serie di incontri dedicati al tema dello sviluppo sostenibile tenuti da professionisti, universitari, personalità che si occupano di questo argomento, che coinvolgeranno non solo gli studenti, ma l'intera cittadinanza.

«Cercheremo di far vedere come la presenza dell'università nel nostro territorio, ha spiegato l’assessore comunale alla scuola Cinzia Fabrizi, possa essere uno stimolo al miglioramento della qualità della formazione dei ragazzi delle scuole superiori, ma anche rappresentate un valore aggiunto per i cittadini».

Il logo del festival è stato scelto da una giuria tra i bozzetti presentati, rispondendo ad un bando, dagli studenti delle scuole superiori. Vincitrice è risultata la giovane studentessa della 4C del liceo artistico Metelli indirizzo grafica, Sahiba Singh.

Ad inaugurare il Terni Festival mercoledì 9 novembre alle ore 16 nella biblioteca comunale sarà Roberto Battiston, già presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, fisico sperimentale specializzato nel campo della fisica fondamentale e delle particelle elementari nonché uno dei maggiori esperti di raggi cosmici.