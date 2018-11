Piero Angela: «La rimozione di Battiston dall'Agenzia spaziale? Questione politica, la scienza non c'entra»

«La rimozione di Battiston dall'Agenzia spaziale italiana? Una questione politica, la scienza non c'entra». Piero Angela commenta così la decisione del Governo, parte Lega, di rimuovere il fisico trentino Roberto Battiston che aveva permesso gli ultimi quattro anni all'Asi di riconquistare un ruolo determinante nello scenario internazionale in cui la scienza e l'industria italiane siedono a fianco delle grandi potenze in progetti che richiedono la piena alleanza con gli altri paesi europei, attraverso l'Esa, e con enti nazionali e privati di Usa, Russia, Cina, Giappone e Canada. Alleanze che Battiston, grazie al suo prestigio di fisico delle particelle di levatura mondiale e alle sue capacità di manager, aveva rafforzato nel suo primo mandato poi rinnovato nel maggio scorso.

«La revoca di Roberto Battiston dalla presidenza dell'Asi è un problema politico in cui la scienza c'entra poco», dice Angela a margine dell'evento di apertura del festival Focus Live, in programma fino all'11 novembre al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

Il saluto del presidente Battiston

Piero Angela è tra i protagonisti del mondo scientifico che hanno commentare la rimozione di Battiston voluta dal titolare del Miur Marco Bussetti, che oggi avrebbe dovuto partecipare all'evento.

Battiston aveva subito ricevuto la solidarietà dello stesso Jan Woerner, direttore generale dell’Esa, l’Agenzia spaziale europea: “Sono molto dispiaciuto che @Rb_Bat (Roberto Battiston) stia lasciando l’Asi, è alto l’apprezzamento per il suo lavoro”.



Angela non intende dare consigli al ministro su come gestire la questione, «è meglio che ognuno si dia i consigli da solo - dice - Non conosco bene la vicenda, ci stiamo chiedendo quali sono le ragioni: vedremo il seguito. Sembra un problema politico naturalmente, e come tale va valutato. La scienza c'entra poco».

A Focus Live parteciperà domenica anche l'astronauta Paolo Naspolli che si è detto sorpreso e dispiaciuto della rimozione di Battiston.

