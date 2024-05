Per Bari-Ternana torna il maxischermo ma stavolta può esserci il biglietto

La Ternana di nuovo trasmessa dai maxischermi allo stadio Liberati, anche se stavolta cambieranno le modalità di accesso e servirà un biglietto per entrare. La Terni sportiva attende la doppia sfida playout con il Bari ed è pronta a sostenere le Fere alla ricerca della salvezza. La società si prepara a dare di nuovo l'opportunità a chi vuole di seguire la partita in diretta tv tutti insieme. La partita è di quelle considerate a rischio. Di conseguenza, si decideranno sicuramente delle limitazioni per la tifoseria umbra. Se ne parla a Bari, nella riunione del Gruppo operativo di sicurezza. L'ipotesi più plausibile è quella di vietare la trasferta e negare l'accesso al settore ospiti del San Nicola ai residenti in Umbria. Misura che dovrebbe essere applicata in fotocopia la settimana dopo per la gara del Liberati nei confronti della tifoseria barese. L'alternativa può essere la trasferta permessa solo a chi ha la tessera del tifoso, ma è una soluzione meno probabile rispetto alla prima.

A Bari, la Ternana giocherà in una bolgia di tifosi biancorossi, visto che i biglietti vanno già a ruba. Ma saprà che mentre giocherà avrà i suoi tifosi a Terni, ancora al Liberati, a tifare davanti agli schermi giganti. Rispetto all'iniziativa che ha avuto successo con la Feralpisalò, si stanno mettendo a punto delle variazioni. Tra queste, anche un biglietto con posto numerato (come a teatro e al cinema, per intenderci) del quale dovrà munirsi chi vorrà venire giovedì sera allo stadio a seguire i maxischermi. Se sarà un biglietto gratuito, o se ci sarà un prezzo da pagare, sarà deciso dalla Ternana, ancora organizzatrice dell'iniziativa, dopo un incontro previsto in questura. Dai primi colloqui telefonici tra la stessa questura e il presidente Nicola Guida, è emersa anche la possibilità di aprire pure altri settori. Oltre alla Tribuna A e ai Distinti A, come è stato per Feralpisalò-Ternana, stavolta potrebbero essere accessibili la Curva Sud e la Curva Ovest. Con uno schermo di fronte a ogni settore. La stessa questura caldeggia stavolta delle misure di accesso differenti. Per Feralpisalò-Ternana, c'erano più di 2.600 persone, con tanti rimasti fuori per esaurimento posti. E c'erano altri 1.600 tifosi (se non oltre) a Piacenza. Stavolta, tanto più se la tifoseria non potrà spostarsi, l'affluenza potrebbe essere ancora maggiore. Presto i dettagli su come accedere al Liberati giovedì sera, su come e da quando munirsi di biglietto e, eventualmente, a quale prezzo.

Mentre in città cresce l'attesa, la squadra continua a lavorare isolata da clamori e pressioni. Roberto Breda e i suoi si allenano a porte chiuse.

Allenatore e calciatori lavorano a una condizione ottimale e alle soluzioni tattiche da adottare. Sotto analisi anche le condizioni dei calciatori acciaccati.