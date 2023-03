Un anno dopo l'ultima vittoria, Alessio Foconi torna sul gradino più alto di Coppa del Mondo

Torna al successo Alessio Foconi nel secondo Gran Prix stagionale a Busan, in Corea. L'ultimo successo in Coppa del Mondo di fioretto maschile per il campione ternano c'era stato un anno fa a Plovdiv. Vittoria ancor più significativa dato che in questa competizione si svolgono soltanto prove individuali a punteggio maggiorato. Il fiorettista ternano ha conquistato la medaglia d’oro battendo in finale l'atleta di Honk Kong, Ka Long Cheung, campione olimpico in carica che lo aveva battuto proprio a Tokyo e anche un anno fa a Parigi. A bordo pedana, con il CT del fioretto maschile Stefano Cerioni, anche il Maestro del Circolo Scherma Terni, Filippo Romagnoli.





Foconi entra di diritto nel tabellone principale in quanto numero 2 del ranking mondiale, ed inizia la sua giornata battendo l’ucraino Yunes Klod nel primo turno 15 – 4,. Poi Foconi sconfigge Ueno Yuto per 15-11 ed è quindi la volta del derby contro il connazionale Edoardo Luperi che Foconi si aggiudica 15-6. Nei quarti Alessio incontra il polacco Andrzej Radkowski e lo batte 15 – 11. Vittoria brillante e senza troppa fatica per 15 – 4 in semifinale eliminando il francese Maxime Pauty. In finale Foconi realizza uno splendido assalto contro Cheung Ka Long che gli permette di salire sul gradino più alto del podio chiudendo per 15-13. Con un’ottima gara, Alessio si avvicina sempre di più a Parigi 2024 riaffermando la sua voglia di riscatto.

Alberto Tiberi presidente del Circolo Scherma Terni commenta: «Tutti noi siamo orgogliosi di Alessio, in sala lo vediamo allenarsi con la giusta dose di coscienza. Oggi abbiamo visto la sua superiorità. Anche nei momenti di difficoltà ha saputo reagire e gestire gli svantaggi con maturità e tranquillità che l’hanno portato a vincere tutti gli assalti. Ha realizzato una gara perfetta grazie appunto a questa sua crescita costante».