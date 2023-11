Coppa del Mondo fioretto maschile, Foconi solo decimo a Istanbul. Domani la gara a squadre

Alessio Foconi si ferma al decimo posto nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2023/2024 a Istanbul. Il primo di una serie di appuntamenti che porteranno fino all'appuntamento clou dei Giochi Olimpici di Parigi.

Il percorso del fiorettista ternano nel torneo individuale era partito bene, nel primo turno Foconi ha sconfitto agevolmente il russo Barrannikov Igor con un netto 15-3. Poi il ternano ha affrontato una sfida più impegnativa contro il coreano Ha Taegyu, ma con determinazione e abilità è riuscito a conquistare la vittoria con un punteggio di 15-10. La corsa di Foconi verso il podio è stata interrotta negli ottavi di finale quando ha perso il derby italiano con il giovane Giulio Lombardi che si è imposto 15-8. Nonostante la sconfitta, Foconi si è dimostrato un avversario agguerrito, affrontando un assalto difficile ma intenso.

Il fiorettista ternano, attualmente al quarto posto nel ranking mondiale, ha sottolineato che la stagione è appena iniziata e c'è ancora molto lavoro da fare. Tuttavia, rimane concentrato sull'obiettivo di mantenere la strada intrapresa per garantirsi la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

Domani, domenica, Foconi tornerà in pedana per la gara a squadre insieme ai suoi compagni Daniele Garozzo, Filippo Macchi e Guillaume Bianchi. La competizione a squadre si presenta come un'opportunità importante per accumulare punti cruciali nella corsa verso la qualificazione alle Olimpiadi 2024. Alessio Foconi e il Maestro Filippo Romagnoli, sempre presente a bordo pedana, continuano a lavorare per affrontare le sfide della stagione e arrivare in forma al momento cruciale.