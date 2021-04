Castelluccio, occorre ripiantumare i pini del bosco a forma d'Italia: agricoltori snobbati

NORCIA - I pini del bosco a forma d’Italia, uno dei simboli di Castelluccio, hanno bisogno di manutenzione. A lanciare l’sos sono gli agricoltori del borgo distrutto dal sisma, già alle prese con il diniego della Regione a sostituire le strutture di rimessaggio per i loro mezzi agricoli. «Visto che chi dovrebbe provvedere alla ripiantumazione del bosco non lo fa – spiegano gli agricoltori – ci siamo offerti personalmente di farci carico di questo essenziale intervento. Sembra incredibile, ma non ci hanno neanche risposto. Abbiamo quindi le mani legate e non possiamo assolutamente muoverci. È l’ennesima situazione in cui siamo costretti ad assistere impotenti alla dispersione dei nostri simboli e delle nostre radici». Gli agricoltori, che il Primo maggio protesteranno nella piazza di Castelluccio per chiedere di non rimuovere i tunnel installati dopo il sisma del 2016 e necessari per la semina e la raccolta di lenticchie, non si danno pace. «Siamo in balìa delle volontà di chi non conosce questi posti, non ha radici, ma ha la pretesa di dirci quello che dobbiamo fare. Per Castelluccio, a quanto pare, tutti sono autorizzati a dire la loro, tranne noi che viviamo e lavoriamo qui. Iniziamo a essere stanchi». Tra le iniziative in programma c’è una raccolta di firme per uscire dal Parco Nazionale dei Sibillini: «Inizieremo nei prossimi mesi e coinvolgeremo tutti coloro che amano davvero Castelluccio. Qui non è stata mossa neanche una pietra, una comunità è dispersa e gradualmente rischiano di sparire anche i suoi simboli. Non possiamo e non vogliamo permetterlo».

