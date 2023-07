Uj50. Finalmente Ben Harper, ecco la scaletta prevista stasera. Tanti concerti gratuiti fino a tarda notte

PERUGIA - Stasera a Umbria Jazz arriva uno degli artisti programmato per l’edizione 2020, quella annullata a causa della pandemia: Ben Harper, atteso all’Arena con i suoi fidati The innocent criminals. Tra grandi tour internazionali, debutti in top 10 nella classifica U.S.A., dischi d’oro e di platino in ogni parte del mondo, l’artista di Pomona promette di regalare al pubblico umbro qualcosa di più che un semplice concerto. I suoi live infatti sono per molti versi simili a veri e propri “riti pagani”, una vera consacrazione agli dei della musica con una scaletta che prevede tanti successi dalla discografia meno recente. Ecco i pezzi previsti:

Better Way

Diamonds on the Inside

Don’t Give Up on Me Now

Finding Our Way

Say You Will

Mama’s Trippin’

Steal My Kisses / Need to Know Basis

Walk Away

Power of the Gospel

Instrumental

Giving Ghosts

She’s Only Happy in the Sun

Burn One Down

Faded

Please Bleed

With My Two Hands

Nel frattempo la giornata 7 di Uj50 è scattata come sempre alle 11.30 con la street-parade dei Funk off lungo Corso Vannucci (si replica alle 18). Alla Sala Podiani doppio appuntamento con uno dei pianisti più amati dal pubblico del festival, Danilo Rea (alle 12 e alle 15.30). Alle 17 in programma al Teatro Morlacchi l’esibizione del trio pianoforte/contrabbasso/batteria composto da tre maestri dei loro strumenti come Danilo Pérez, John Patitucci e Adam Cruz.

Intanto ai Giardini Carducci previsti come sempre concerti gratuiti senza interruzione: si parte con il pianista Mitch Woods (13), quindi il trio Ellade Bandini, Massimo Moriconi e Nico Gori (14.30), poi Shake 'Em Up Jazz Band (17 e bis alle 23), Sugarpie & the Candymen (18.30), J.P. Bimeni & The Black Belts (20), Ranky Tanky (21.30) fino alla chiusura con The New Orleans Mystics (00.30). Invece in Piazza IV Novembre alle 19 toccherà alla Philadelphia Jazz Orchestra, con Mwenso & The Shakes a seguire (inizio alle 21.30) e un imperdibile gran finale a suon di swing con Ray Gelato & The Giants (00.30). Per il concerto gratuito all'Arena dopo il live di Ben Harper è atteso J.P. Bimeni con i suoi The Black Belts. Intorno a mezzanotte alla Taverna 36 sarà tempo per la jam session guidata dalla resident band di Piero Odorici, Daniele Scannapieco, Paolo Birro, Aldo Zunino e Xaver Hellmeier.