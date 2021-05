Umbria Jazz, “bomba” Ben Harper: ecco data e prezzi dei biglietti

PERUGIA - «A solo evening with Ben Harper». Clamoroso a Umbria Jazz: l'appuntamento è per venerdì 16 luglio, ovviamente all'Arena Santa Giuliana. Dopo l’annullamento del tour con gli Innocent Criminals per non lasciare i fan italiani a bocca asciutta, Ben Harper ha deciso di intraprendere un breve tour in un’intima versione solista e in acustico nell’estate del 2021.

I biglietti con posti limitati e distanziati nel rispetto dei protocolli di sicurezza Covid, saranno presto in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone e Boxol.

Ben Harper ha debuttato nel 1994 con l’album Welcome To The Cruel World (Virgin Records) e da allora ha collezionato un successo dopo l’altro, consolidandosi come un performer singolare e potente, con un cantato riconoscibile al primo ascolto ed una capacità ineguagliabile di fondere diversi generi musicali tra loro. Rolling Stone ha definito le canzoni di Ben Harper “gioielli unici e teneri del rock’n’roll” mentre Billboard a proposito della sua musica ha affermato che “ricorda il potere e la bellezza della semplicità”. I ritmi blues di Ben Harper e il suo saper spaziare dalla musica folk rock fino al reggae lo hanno reso uno dei musicisti più acclamati della scena mondiale, conferendogli numerosi dischi di platino ottenuti nel corso di tutta la sua carriera musicale. La sua ultima uscita discografica è Winter is for Lovers (Hellcat Records), il suo primo album strumentale uscito lo scorso ottobre.

Sul palco, nella stessa serata, anche Angélique Kidjo, per un doppio set imperdibile.

Platea I € 65,22 + € 9,78 = € 75

Platea II € 43,48 + € 6,52 = € 50

Gradinata € 28,69 + € 4,31 = € 33

