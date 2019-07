© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Nella prima domenica di Uj19 il grande protagonista sarà, che è pronto a tornare sul palco di Uj per celebrare con il pubblico all’Arena i “50 anni di Azzurro” (stasera alle 21.30 all'arena Santa Giuliana). La musica sarà nell’aria a partire dalle 11.30, con la prima street parade deiin Corso Vannucci (l’altra alle 18.30). In via della viola come ogni giorno i due laboratori UJ4KIDS: alle 10.00 le lezioni di swing per bambini di tutte le età a cura del trombonista, trombettista, cornettista e cantante. L’altro appuntamento, alle 11.15, vedrà prender vita una “fattoria musicale interattiva”, sotto l’esperta guida di. Stessa location alle 18.00 per le lezioni di swing con. Sempre gratuiti i concerti ai Giardini Carducci che oggi prevedono: Michael Supnick feat.(13.00 e 21.00),(15.00 con bis alle19.30),(16.30 e in replica alle 23.00),(18.00),(00.30). Live aperti al pubblico anche in Piazza IV Novembre dove sono attesi oggi la college band(19.00),(21.00), prima della chiusura con l’americana, vincitrice di una trentina di “Detroit Music Awards” (23.00).Alle 13.00 e alle 19.00 gli appuntamenti “Jazz, food & wine” alla Bottega del Vino, rispettivamente con l’esordiente a Uje il trio manouche piemontese, ormai di casa al Festival,; degustazione (di formaggi e vino) dopo il live diaccompagnata daltrio all’Hotel Brufani, con inizio fissato per le 18.30. Alla Galleria Nazionale dell’Umbria, più precisamente in Sala Podiani, attesi oggi il blasonato pianistain trio con il contrabbassistae il batterista(alle 12.00 e alle 15.30). Sul palco del Morlacchi alle 17.00 il sestetto B.A.M., ovvero il progetto die del quartetto cameristico, per presentare l’album “Trigono”. Sullo stesso palco ‘round midnight il doveroso tributo a uno dei più grandi personaggi della storia del jazz, il batterista, del quale quest’anno ricorre il centenario della nascita; a dare spettacolo saranno alcuni dei musicisti che hanno fatto parte dei suoi, il gruppo simbolo dell’hard bop, ovvero i sassofonisti, il trombettista, il pianista, il bassistae, ai tamburi,Da segnalare infine le “selezioni viniliche” nel Chiostro di San Fiorenzo (via della viola) dalle 19.30 a mezzanotte e le jam session che scatteranno intorno a mezzanotte al Cinema Méliès, con la resident band composta da